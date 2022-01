Bulls võitis teise mängu järjest DeRozani otsustavast kaugviskest

DeRozan, kes viskas mängu jooksul kokku 28 punkti, tabas otsustava kaugviske ka eelmises mängus Indiana Pacersi vastu. Bullsi Zach Lavine viskas mängu parimana 35 punkti. Washingtoni resultatiivseim oli Kyle Kuzma 29 punktiga.

DEMAR DEROZAN.

FOR THE WIN.

AGAIN.



He's hit back-to-back game-winning triples for the @chicagobulls. This is unreal.#TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime pic.twitter.com/6SuVbhLptq