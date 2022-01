Elhi ja Anier lahkusid töölepingu lõppedes Levadiast

Elhi mängis Levadia esindusmeeskonnas kaks aastat. Lõppenud Premium liiga hooajal osales ta kümnes kohtumises. Elhi uueks koduklubiks saab Nõmme Kalju, kus ta mängis ka aastatel 2016-2018.

"Hea meel on peale väikest pausi tagasi tuttavas kohas olla, kus mind on väga soojalt vastu võetud. Kui siit suurepäraste emotsioonidega lahkusin, oli Kalju tipus. Tahan anda oma panuse, et olukord paraneks ja me suudaks jälle mängida kõige kirkamate medalite nimel. Peame koos andma endast kõik meie fännide ja toetajate nimel, kes pole Kaljut ka kõige keerulistematel aegadel jätnud," kommenteeris Elhi taasliitumist Nõmme Kaljuga nende sotsiaalmeedias.

Anier lõi eelmisel hooajal Levadia eest 14 kohtumises kolm väravat. 28-aastane ründaja on varem mänginud ka Floras ja Tallinna Kalevis, Taani klubides Odense BK ja Thisted FC ning Saksamaa klubis Erzgebirge Aue. Eesti koondise eest on Anier kaasa teinud neli kohtumist ja löönud ühe värava.