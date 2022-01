Toijala nooruslikust korvpallikoondisest: peame tänama Eesti treenereid

Pileti EM-finaalturniirile lunastas Eesti koondis veebruaris miniturniiril Venemaal. "Riietusruumis toimus väike pidu, eks kõigil oli hea meel," kinnitas Toijala. "Meil oli vist ainult üks mängija, kes on varem EM-ile saanud. See ei juhtu iga aasta. See oli meile kõigile väga hea hetk."

Eesti koondis on viimastel aastatel edukalt läbinud noorenduskuuri ja nüüd kuuluvad põhitegijate sekka 22-aastased Kristian Kullamäe, Sander Raieste ja Kaspar Treier, 21-aastane Henri Drell ning 20-aastane Kerr Kriisa ja viimases koondiseaknas tegi debüüdi ka 17-aastane Henri Veesaar.

"See näitab seda, et Eesti noorte treenerid on teinud tubli töö," kinnitas Toijala. "On mõned vanuseklassid, kus on nähtav, et on palju talenti. Talent on talent, aga sellega peab ka töötama. Peab tänama Eesti noorte korvpallurite treenereid: nad on teinud põhitööd hästi. Korvpallurite kohta öeldakse, et ta on valmis, kui ta on 28. Meil ja poistel on veel aega selle töö tegemiseks."

Selle aasta septembris toimuval EM-finaalturniiril kuulub Eesti koondis C-alagruppi koos Kreeka, Horvaatia, Ukraina, Suurbritannia ja grupi mänge Milanos võõrustava Itaaliaga.

"Ootan kindlasti! Mul on Soome koondisest abitreenerina kogemus viielt EM-ilt ja ühelt MM-ilt. Tean, et tunne on seal väga mõnus. Ma ei oska midagi muud öelda, kui et kindlasti teeme kõige paremini ja võistleme nii kõvasti kui oskame. Kui näitame inimestele võitlusvaimu, on meile lihtne kaasa elada," usub Toijala.

Toijala on Eestis hästi omaks võetud ning ka ise Tallinnas elamisega harjunud. "Mulle tundub, et eestlased teevad soomlastega võrreldes mõned asjad paremini, on selleks IT või mõni teine valdkond. Tundub, et eestlased on rohkem avatud kui soomlased ja selles mõttes on mul olnud lihtne inimestega tutvuda. Mulle väga meeldib Tallinnas elada," kinnitas Toijala.