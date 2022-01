James pani järjekordse jõudemonstratsiooniga aastale võimsa punkti

Lakers alustas mängu 25:10 spurdiga ja kuigi Portland vähendas kolmanda veerandaja alguseks vahe 12 punktile, vastas Los Angelese tiim sellele oma 10:2 spurdiga ja kontrollis kohtumise lõppu kindlalt. Lakers tabas väljakult viskeid 55-protsendiliselt.

Päev varem oma 37. sünnipäeva tähistanud LeBron James kogus juba kuue minutiga kahekohalise punktisumma ning poolajaks oli tema arvel 27 silma ja kümme lauapalli. Lõpuks viskas 29 minutit väljakul veetnud James 43 punkti ja noppis lisaks 14 lauapalli. Russell Westbrook toetas meeskonnakaaslasi 15 punkti, 13 lauapalli ja 12 korvisööduga.

Kuigi Lakers on viimasest seitsmest mängust võitnud vaid kaks, on James kõigis neis visanud vähemalt 30 punkti. Võimsas hoos neljakordne NBA meister on nende seitsme mänguga keskmiselt kogunud 36 silma ja võtnud 10,8 lauapalli. 18 võitu ja 19 kaotust teeninud Lakers on läänekonverentsis seitsmendal kohal, viiendal positsioonil olev Denver Nuggets on ühe võidu kaugusel.

Chicago Bulls teenis DeMar DeRozani lõpusireeniga tabanud kaugviske toel oma kuuenda järjestikuse võidu ja kerkis idakonverentsi liidriks, kui 108:106 oldi üle Indiana Pacersist. Jaylen Brown ja Marcus Smart viskasid mõlemad 24 punkti ning Boston Celtics alistas 123:108 Phoenix Sunsi, Kristaps Porzingise arvele jäi Dallas Mavericksi 112:96 võidumängus Sacramento Kingsi üle samuti 24 punkti.

Teised tulemused:

Houston - Miami 110:120

Cleveland - Atlanta 118:121

Toronto - LA Clippers 116:108

Memphis - San Antonio 118:105

Oklahoma City - NY Knicks 95:80

Utah - Minnesota 120:108