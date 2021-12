Jefimova: võiksin olla praegusest palju töökam

"Aasta aega tagasi ma poleks arvanudki, et saan olümpiale, esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali, et üldse läheb kõik nii hästi. Aasta tagasi tegin trenni," lausus Jefimova saatele "Aasta tipphetked 2021: sport".

Eneli Jefimova aasta esimene suursaavutus jääb aprillikuusse, kui võistlustel Stockholmis selgus, et noore sportlasi olümpiaunistus saab teoks juba tänavu. "Juba enne starti tahtsin, et olümpia A-norm tuleks ära. See oli üks eesmärkidest selleks võistluseks. Aga ma üritasin sellele mitte mõelda ja kui ujusin ära, vaatasin tablood ja nägin tulemust - ma ausalt öeldes hakkasin juba basseinis nutma. See oli minu jaoks nii rõõmus ja emotsionaalne hetk. Mina saan olümpiale!"

"Enne Euroopa meistrivõistlusi oli mul probleeme õlaga," lisas ta. "Meil oli isegi treeneriga väike mõte, et võib-olla jätaks EM-i ära. Aga nädal enne ärasõitu sai õlg korda ja otsustasime, et ikka lähen."

"Poolfinaal läks paremini kui finaal. Sealt on siiamaani Eesti rekord. Finaalis valisime treeneriga veidi teise taktika - et lähen kohe algusest ujuma. Aga kui läksin kiiremini, siis lõpus veidi kustusin. Aga finaali jõudsin ja kõik, mis tuleb finaalis, on boonus. Kaheksas koht Euroopa meistrivõistlustel oli minu jaoks väga hea."

"Olümpiale läksin lihtsalt kogemust võtma, aga meil treeneriga oli eesmärk jõuda poolfinaali, mis ka täitus," jätkas Jefimova. "Poolfinaalist ma edasi ei saanud, sest see oli mu esimene start, kus päriselt läksin väga-väga närvi ja ei suutnud ujuda seda aega, mis ma oleks võinud ujuda."

Üks hooaeg lõppes ja teine algas. Pikast basseinist üleminek lühikesse osutus samuti edukaks, kui oma esimesel lühiraja tiitlivõistlusel võitis Eneli Jefimova medali.

"Ma jõudsin seina. Nägin, et olen teine. Ma juba hakkasin natuke nutma. Siis nägin aega ka - see oli mul 0,7-ga isiklik ehk Eesti rekord. Kirjeldamatu emotsioon. Nii ootamatu!" meenutas noor ujuja. "Ma ei suutnuks arvata, et saan Euroopa meistrivõistlustel teise koha. Isegi mitte kolmandat. Esimene medal ongi hõbe!"

"See, et olen nii kiiresti nii suurt edu saavutanud - ma ütlen kohe, et võiksin palju töökam olla kui praegu olen. See on kindlasti talent ja andekus," lausus Jefimova. "Ma jätan nii palju asju tegemata, mis ma tegelikult peaks tegema. Nagu tippsportlane, nagu ka õpilane. Aga mul tuleb see kõik nii kergelt välja, mis on väga hea, aga ma tean, et kunagi tulevikus ei pruugi nii kergelt välja tulla. Pean tulevikus töökam olema."