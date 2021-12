Eesti parim e-sportlane lahkus pikaaegsest koduklubist

Kool liitus Mousesportsiga 2017. aasta aprillis ning kiiresti tõusis üheks maailma parimaks CS:GO mängijaks. Mousesportsi ridades võitis Kool mitmeid suurturniire, nende seas 250 000 euro suuruse auhinnafondiga ESL Pro League 10. hooaja, Asia Championships 2019 ja 2018. aastal V4 Future Sports Festivali.

Mainekas CS:GO portaal HLTV on viimasel kolmel aastal valinud eestlase aasta 20 parima mängija sekka. Möödunud aastal valis HLTV Kooli seitsmendaks kõige paremaks CS:GO mängijaks.

Mitme väljaande kohaselt siirdub Kool Faze Clani, kus mängib eestlase endine tiimikaaslane Finn "karrigan" Andersen.

Farewell @ropzicle.

We will cherish the memories we made together in the last 4 1/2 years.

Thank you pic.twitter.com/u8BfqE4VYi