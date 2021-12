U-20 jäähoki MM tühistati omikroni tüvi tõttu

Kolmapäeva hilisõhtul teatas Rahvusvaheline jäähokiföderatsioon (IHHF), et Kanadas toimuvad kuni 20-aastaste jäähoki maailmameistrivõistlused tühistatakse koroonaviiruse omikroni tüvi tõttu.

Viimase kahe päeva jooksul olid USA, Tšehhi ja Venemaa koondised sunnitud positiivsete koroonaproovide tõttu andma MM-turniiril loobumisvõidud.

"Tulime turniirile täieliku enesekindlusega, et meie loodud protokollid Covid-19 vastu tagavad mängijate turvalisuse. Paraku sundis omikroni tüvi kiire levik protokolle kohe muutma. Nende hulka kuulusid igapäevased testimised ja positiivsete mängijatega meeskondade karantiini panemine," teatas IHHF-i president Luc Tardif.

"Andsime endast kõik, et võistlust saaks läbi viia, kuid kahjuks see polnud piisav. Nüüd keskendume sellele, et kõik koondised saaksid turvaliselt koju naasta," ütles Tardif.

Tardif lisas, et võimaluse korral üritatakse MM-turniir lõpetada suvel, kuid kõnelused selle üle algavad jaanuaris.

MM-turniir algas 26. detsembril ja pidi kestma kuni 5. jaanuarini.