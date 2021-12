City sai võidu Brentfordi üle, Chelsea pidi leppima viigiga

City värava lõi 16. minutil Kevin de Bruyne söödust Phil Foden. City on nüüd võitnud kümme kohtumist järjest ning liigatabelis on nad 50 punktiga esikohal.

City peatreener Pep Guardiola ütles, et Premier League'i tiitliheitlus pole veel kaugeltki lõppenud, hoolimata sellest, et teisel kohal asuva Chelseaga on vahe kaheksa punkti. Liverpool on Chelseast maas ühe punktiga.

"Tänan kõiki, kes meid võidu puhul õnnitlesid, kuid ma ei usu, et meie esikoht on kindlustatud. Chelsea ja Liverpool on enamat kui erakordsed klubid. Nad on olnud meie suured rivaalid läbi aastate," ütles Guardiola.

Teises kohtumises Chelsea ja Brightoni vahel, lõi Chelsea värava 28. minutil Romelu Lukaku. Võit oli juba peaaegu käes, kuid Brightoni vahetusmängija Danny Welbeck lõi lisaajal viigivärava, mis andis Chelseale vaid ühe punkti.

Tulemused:

Chelsea – Brighton 1:1

Brentford – Manchester City 0:1