Eesti Paralümpiakomitee tunnustas lõppeva aasta parimaid

Eesti Paralümpikomitee president Monika Haukanõmm nimetas mööduvat aastat Eesti paraspordi jaoks edukaks vaatamata ülemaailmsele pandeemiale.

"Tokyos oli Eesti parasport esindatud viie sportlasega, tiitlivõistlustelt tõime koju hulganisti medaleid. Eesti paraspordimaastik täienes uute aladega ning tipu poole rühivad uued noored tegijad. Parasport on kindlalt kanda kinnitanud Eesti spordimaastikul - meie parimad muudavad stereotüüpe ja viivad meid võrdsema Eesti poole," võttis Haukanõmm paraspordi aasta kokku.

Aasta naissportlaseks valiti ujuja Susannah Kaul, kes pälvis sama tiitli ka 2019. aastal. Kauli käesoleva aasta suurimad saavutused pärinevad Tokyo paraolümpiamängudelt, kus ta saavutas 50 meetri vabaltujumises kümnenda koha ning paraujumise Euroopa lahtistelt meistrivõistlustelt, kust ta naases 50 meetri vabaltujumises võidetud hõbemedaliga. Oma auhinda Alexela Kontserdimaja laval vastu võttes sõnas Kaul, et tema jaoks on suur au just käesoleval aastal aasta parasportlase tiitlit vastu võtta. "Lõppenud hooaeg on minu karjääri kõige edukam," sõnas Kaul.

Aasta meessportlase tiitliga tunnustati Tanel Visnapit, kes saavutas kurtide kergejõustiku maailmameistrivõistlustel 100 ja 200 meetri jooksus kuldmedali ning kaugushüppes pronksmedali.

Visnap, kes sai aasta parasportlase tiitli esmakordselt, tänas kõnes suurimaid kaasaelajaid ja toetajaid. Erilise tänu pälvis Visnapi treener, kelleks on teenekas kergejõustikutreener Raimond Luts.

"Mul on väga hea meel, et lõpuks hakkab aastatepikkune töö treener Raimond Lutsuga vilja kandma. Saan aina rohkem kinnitust sellele, et kui sean endale eesmärke, mis alguses tunduvad utoopilised, kuid täituvad võrdlemisi lühikese ajaga, ei ole miski võimatu. Tuhande sammu pikkune teekond algab esimesest sammust ning kui endasse usud, siis suudad kõike saavutada, mida hing ihkab," rõõmustas Tanel Visnap.

Raimond Luts tunnistati ka Eesti Paralümpiakomitee aasta treeneriks.

Aasta silmapaistvamateks noorsportlasteks vanuses kuni 23 aastat valiti neidudest ujuja Maria Rein, kes saavutas Rahvusvahelise downi sündroomiga ujujate organisatsioon DSISO Euroopa meistrivõistlustel teise koha 200 meetri seliliujumises, teise koha 100 meetri seliliujumises, kolmandad kohad 50 meetri ja 100 meetri rinnuliujumises ning 100 meetri kompleksujumises.

Noormeeste arvestuses valiti parimaks ujuja Matz Topkin, kelle aasta säravaimad tulemused on Tokyo paraolümpiamängude 50 meetri seliliujumise kuues koht ja paraujumise Euroopa lahtistel meistrivõistlustel 50 meetri seliliujumises võidetud hõbemedal.

Parimaks võistkonnaks valiti seekord kurtide kergejõustiku MM-il 4x400 meetri jooksus kuuenda koha saavutanud Eesti segateatevõistkond koosseisus Cathy Saem, Inessa Halliste, Rinat Raisp ja Simon Teiss.

Parimad sportlased selgitati välja rahvahääletuse ja Eesti Paralümpiakomitee juhatuse hääletuste tulemusel.