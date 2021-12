Prantsusmaa lahtiste finalist andis Austraalias positiivse koroonaproovi

Tänavustel Prantsusmaa lahtistel finaali jõudnud venelanna Anastassija Pavljutšenkova teatas sotsiaalmeedias, et andis Austraaliasse jõudes positiivse koroonaproovi.

Pavljutšenko teatas Twitteris, et tal on halbu uudiseid. "Kahjuks olen ma nakatunud koroonaviirusega. Ma jõudsin teisipäeval Austraaliasse ja tegin koroonaproovi, mis osutus positiivseks," kirjutas 30-aastane tennisist.

"Ma olen täielikult vaktsineeritud ja tegin Dubais hooajaeelset ettevalmistust. Kahjuks elame me väga keerulisel ajal. Hetkel olen ma hotellis isolatsioonis ja järgin kõiki reegleid."

"Praegu on tähtis enda eest hoolitseda. Ma olen väljakul tagasi siis, kui see kõigi jaoks turvaline on," lisas Pavljutšenkova.

Venelanna alustas eelmist hooaega 46. kohalt ning hetkel asub ta naiste tennise maailma edetabelis 11. positisioonil. Prantsusmaa lahtiste finaalis kaotas ta Barbora Krejcikovale. Tokyo olümpial jõudis Pavljutšenkova veerandfinaali, kus kaotas hilisemale olümpiavõitjale Belinda Bencicile.