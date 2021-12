U-18 korvpallikoondis valmistub Balti mere maade turniiriks

U-18 noormeeste Eesti korvpallikoondis valmistub peatreener Toomas Annuki taktikepi all 3.–5. jaanuarini Tallinnas peetavaks Balti mere karikaturniiriks, kus vastased on Läti, Soome ja Tšehhi Vabariigi eakaaslased. Tšehhi asendab tavapäraselt neljandana turniiril osalevat Rootsi koondist. 2021. aasta alguses jäi turniir koroonaviiruse tõttu pidamata.

Esmaspäeval Audentese spordigümnaasiumis alanud treeningkogunemisele kutsuti 23 korvpallurit. Välja jäi vanuseklassi liider, 2023. aasta maailmameistrivõistluste valikmängudes Eesti rahvusmeeskonda kuulunud 209 cm pikkune Henri Veesaar, kes koolitab ennast teist hooaega Madridi Reali järelkasvu esinduses, vahendab Basket.ee.

Annuki sõnul otsustati koos Eesti rahvusmeeskonna peatreeneri Jukka Toijalaga, et Veesaarel on praegu kasulikum olla Hispaanias.

Annuk rõõmustas, et kandidaatide seas on arvukalt pikakasvulisi noormehi: "Keila Korvpallikoolist Audentese spordigümnaasiumisse tulnud Ants Kristjan Kalmuse pikkus on 213 cm. Paar noormängijat on 207–208 cm, veel mitu poissi on üle kahe meetri, nende seas ka Itaalias Piemonte korvpalliakadeemias harjutav Karl Markus Poom."

Kaheksa noortekoondise kandidaati õpivad Audentese spordigümnaasiumis ning mängivad sama kooli treenerite Aivar Kuusmaa ja Martin Rausbergi käe all G4S Noorteliiga võistkonnaga Saku 1. liigas.

