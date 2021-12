Viljandi Tuleviku parim väravakütt Saag lahkub klubist

Kogenud ründaja liitus Tulevikuga peaaegu kolm aastat tagasi ning on kogu aja vältel olnud võistkonna üks võtmemängijaid: 99 kohtumisega lõi Saag 37 väravat ja andis kaheksa resultatiivset söötu. Kui mullu jäi ta klubi väravaküttide edetabelis alla Pavel Marinile ja Herol Riibergile, siis oma debüüthooajal ning lõppenud aastal kerkis ta 16 tabamusega võistkonna parimaks, vahendab Soccernet.ee.

Oma lahkumisest andis Eesti jalgpallikoondislane teada Facebookis, kus ta toonitas, et kuigi jätab hetkel klubiga hüvasti, siis tuleb ta kindlasti kunagi tagasi. "Olen heas vormis ning tunnen, et ma pole mängijana oma viimast sõna öelnud," lausus Saag. "Pakkumisi Premium liigast on laual mitmeid, võtan korraks aja maha, et neist endale sobivaim välja sõeluda."

"Kui mu karjäär kõrgemal tasemel läbi saab, pole küsimustki: tulen koju, Viljandisse," ütles Saag.

Kolmapäeval pidas Saag oma viimase trenni ka koos Tuleviku U-16 meeskonnaga, keda ta juhendas kolm aastat. Tema asemel jätkavad noormeeste treenimist Kevin Paavo ja Aivar Lillevere.

