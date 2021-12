Zahkna Eesti meeste olümpiavõimalustest: eksimisruumi pole, asi on tõsine

Nii naiste kui meeste konkurentsis pääseb laskesuusatamises olümpiamängudele 20 riiki, kes kõik saavad välja panna ka teatevõistkonna. Kui Eesti naistel on neli kohta olümpiamängudel tagatud, siis Eesti mehed on pingereas hetkel 21. kohal, kaotades Jaapanile 170 punktiga.

Ent võistlus käib eelkõige iseenda varasemate tulemuste ületamisega, seda nii individuaalstartides kui eriti Oberhofis toimuvas segateatesõidus.

"Me tahame ikkagi meeskonnaga väga OM-ile saada. Selge on see, et igal mehel on individuaalselt vaja ennast nüüd kokku võtta ja näidata end ainult parimast küljest. Eksimisruumi ei ole ja niisama mänguna seda võtta ei saa. Asi on tõsine, kõik peavad sellest aru saama ja kõik peavad endast parima andma," rääkis ERR-ile Rene Zahkna.

Olümpiaunistus elab juhul, kui näiteks individuaalstartides suudaks kolm meest end sõita 70 hulka ning erinevates teatesõiduformaatides sõidetakse end 15 parema hulka.

"Läheme segateatesõidus tugevamate kaartidega mängu," tõdes Zahkna. "Kui oleme harjumuspäraselt saatnud paarissegateatesõitu parima mehe ja parima naise, peame nüüd neid segateatesõidus kasutama. Seal on meil enda parimat kohta palju suurem võimalus parandada. OM-i arvestuses on meil paarissegateates umbes kümnes koht all, sealt väga palju paremaks timmida ei saa."

"Kõige suurem varu on ikkagi meeste teatesõidus, kus kõigil meestel on vaja keskmine tulemus ära teha. Kui kahe sprindi jooksul suudavad kõik mehed end nibin-nabin TOP 70 sisse pigistada, oleks see võtmekoht, millega saaks olümpiale," mõtiskles Zahkna.

Laskesuusatamise MK-sari jätkub järgmisel neljapäeval Oberhofis.