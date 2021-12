Endine neljas reket jätab Austraalia lahtistel kodupublikuga hüvasti

37-aastane austraallanna alustas profikarjääri juba eelmisel aastatuhandel ning tulevased Austraalia lahtised on talle juba 20. Seekordsele aasta esimesele slämmiturniirile teenis Stosur korraldajatelt vabapääsme.

"Minu jaoks on väga tähtis, et saan [karjääri] lõpetada oma perekonna, oma sõprade ja mind heas ja halvas toetanud Austraalia fännide ees," kirjutas Stosur sotsiaalmeedias. "Teadsin alati, et lõpetan mängimise just Austraalias. Kavatsen küll hooaja lõpuni paarismänguga jätkata, aga see [Austraalia lahtised] lõpetab minu karjääri esimese peatüki."

2011. aastal võitis Stosur USA lahtiste finaalis Serena Williamsit ja kaotas aasta varem Prantsusmaa lahtiste finaalis. Melbourne'is on tema karjääri parimaks jäänud kaks mängu neljandas ringis, kuigi paarismängus on tema auhinnakapist puudu vaid Wimbledoni tiitel.

Stosur alustab 17. jaanuaril Melbourne'is oma karjääri 69. slämmiturniiri, kõigi aegade tabelis on ta selles arvestuses kuues.