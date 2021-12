Meerits lõi Kaljuga veel kaheks aastaks käed

Premium liigas lõppenud hooajal neljanda koha saanud Nõmme Kalju andis teada, et klubi on pikendanud lepingut esiväravavahi Marko Meeritsaga.

Kaks viimast hooaega Kaljus mänginud Meerits, kelle senine leping lõppes tänavuse hooajaga, sidus end kahekordse Eesti meisterklubiga kuni 2023. hooaja lõpuni, vahendab Soccernet.ee. "Olen rõõmus, et meie koostöö Kaljuga jätkub ja kindlasti on meil, mida 2022. aastast oodata," kommenteeris Meerits klubi pressiteenistuse vahendusel.

"Kui meeskonna valikus on Meerits, [Henri] Perk ja [Sergei] Lepmets, siis võib spordidirektor rahulikult magada, sest väravasuul on meil Eesti parim valik," väljendas Kalju sportlikku poolt juhtiv Argo Arbeiter klubi väravavahte loetledes samuti oma heameelt.

Eesti koondises 13 mängu pidanud 29-aastane Meerits on karjääri jooksul mänginud nii Hollandi kui ka Soome kõrgliigas, Eestis on ta lisaks Kaljule esindanud FC Florat, Valga Warriori, Rakvere Tarvast ja Narva Transi. Kalju väravasuul on Meerits seisnud kahe viimase hooaja jooksul kokku 49 mängus.