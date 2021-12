Eesti käsipallikoondis naaseb Riia turniirilt teise kohaga

Läti jaoks oli Riia karikaturniir oluline etapp valmistumisel jaanuari algul toimuvateks eelringimängudeks 2024. aasta EM-valiksarjas. Kodus ja võõrsil kohtutakse Bulgaariaga, et pääseda järgmisse faasi, kus Eestil juba koht kindlustatud. Nii oldigi Riias peaaegu parimas koosseisus eesotsas Paris Saint-Germaini paremsisemise Dainis Krištopansiga.

Kui kuue debütandiga Eesti meeskonna keskmine vanus oli 20,7 ning vanimad pallurid 27-aastased Kristian Käbi ja Rando Sein, siis Lätil oli koguni üheksa meest astunud juba neljandasse kümnesse. Kogemustepagas üksi ei mängi ning Eesti asus päev varem Läti klubide koondise võrku 13 väravat visanud Karl Roosna tabamusest juhtima.

Esimestel minutitel toimis jälle hästi 5-1 kaitse, Armis Priskus tegi paar tõrjet ja Alfred Timmo viskas kuuendal minutil 2:0. Võõrustajad jõudsid korduvalt viigini, aga juhtima enne 14. minutit ei saanud: siis tabas Oskars Arajs ülekaalus mängides seisuks 6:5. 21. minutiks sai Läti kolme väravaga ette.

Eesti otsustas väravavahi asendada seitsmenda väljakumängijaga, tuues rünnakule teise joonemängija ja Simon Drõgin viskaski 10:8. Ent tühja puuriga katsetus tõi ka karistuse, kui Saksamaal klubikäsipalli mängiv väravavavaht Edgars Kukša tabamuse kirja sai. Poolajavileks põgenes Läti 14:9 juhtima.

Eesti alustas tagaajamist ning Timmo, Mihkel Lõpp ja Mathias Rebane tõid külalised 34. minutil kahe värava kaugusele, 14:12. Lähemale aga ei saadud, sest järgmise kümne minuti jooksul suudeti pall vastaste võrku vaid korra toimetada. 41. minutil libises Läti 19:13 ette, ent eestlased võitlesid ja vähendasid korduvalt vahe neljale.

Käbi tõrjus 51. minutil kogenud Maris Veršakovsi karistusviske ja Timmo viskas 22:18. Eesti proovis mängu lõpus jätkuvalt seitsmekesi kuue vastu, kuid väljamängitud viskekohtadelt ei suudetud hästi tõrjunud Raitis Purinšit eriti tihti üle mängida. Lõpuvile kroonis turniirivõitjaks Läti tulemusega 27:22.

Eesti parimatena viskasid Timmo, Roosna ja Lõpp neli väravat. Koondise debütantidest said oma esimeses ametlikus mängus käe valgeks Sein, Drõgin ja Ilja Kosmirak. Vastaste täpseim oli Emils Kurzemnieks kaheksa tabamusega. Turniiri parim snaiper Roosna ning Timmo valiti korraldajate poolt sümboolsesse koosseisu.

"Olen meeskonnaga väga-väga rahul! Kõik 60 minutit võitlesime ja andsime lahingu väga kogenud koosseisuga vastasele. Uustulnukad ei näidanud üles mingit aukartust Krištopansi ja teiste vastu ning siit on palju positiivset kaasa võtta. Me ei pea kartma, et rahvusmeeskonnal pole tagalat," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Lisaks said palju vastutust ka need, kes juba koondises mõned aastad olnud. Roosna kaptenina tegi suurepärased esitused, Timmo juhtis mängu väga targalt, Lõpp oli kaitses fantastiline ja panustas ka rünnakul ning Priskus tõrjus hästi mõlemal päeval," tegi Sivertsson lühianalüüsi võtmemängijate kohta.