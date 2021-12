Barcelona koroonaring laieneb

Hispaania tippklubi Barcelona on järjekordne spordivõistkond, mis saanud viimastel nädalatel hoobi koroonaviiruselt. Sel nädalal on saanud positiivse testivastuse juba seitse jalgpallurit.

Barcelona sõnul on positiivse koroonatesti andnud ründaja Ousmane Dembele, kaitsja Samuel Umtiti ja poolkaitsja Gavi. "Mängijad on hea tervise juures ja koduses isolatsioonis. Klubi on teatanud juhtunust vastavaid võimusesindusi," teatas Barcelona.

Mainitud kolmik lisandub neljale jalgpallurile, kes sel nädalal juba varem positiivse proovi andsid: Clement Lenglet, Dani Alves, Jordi Alba ja Alejandro Balde.

Barcelona mängis viimati mullu teisipäeval 1:1 viiki Sevillaga ja peaks kohtuma pühapäeval võõrsil Real Sociedadiga.

18. vooru järel hoiab Barcelona liigatabelis 28 punktiga vaid seitsmendat kohta. Liider Madridi Real jääb juba 18 silma kaugusele.