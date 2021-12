Endine USA lahtiste võitja lõpetab üksikmänguga

"Ma olen väga põnevil ja tänulik, et saan mõne nädala pärast osaleda oma 20. Austraalia lahtistel. Ülisuur tänu korraldajatele, kes andsid mulle võimaluse lõpetada oma üksikmängukarjäär kodusel suure slämmi turniiril," teatas 37-aastane tennisist (WTA 382.).

"See tähendab mulle tõesti palju, et saan lõpetada oma pere, sõprade ja Austraalia fännide ees, kes on käinud minuga läbi paksust ja vedelast. Ma olen kindel, et see tekitab vastakaid emotsioone, aga ma ei soovi lõpetada mitte ühelgi teisel viisil kui mängida Austraalias."

"Kavatsen siiski ülejäänud aasta esineda paarismängus, aga see kindlasti lõpetab mu karjääris ühe peatüki," lõpetas Stosur, kes paarismängus on olnud ka maailma esinumber ning võitnud nais- ja segapaarismängus kokku seitse suure slämmi turniiri.

Stosur võitis 2011. aastal üksikmängus USA lahtised ja jõudis aasta varem Prantsusmaa lahtistel finaali, aga Austraalia lahtistel pole ta kodupubliku toetusest hoolimata neljandast ringist (2006, 2010) kaugemale jõudnud.