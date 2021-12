USA hokinoored andsid MM-il loobumisvõidu

USA alustas pühapäeval turniiri 3:2 võiduga Slovakkia üle, aga teises voorus Šveitsi vastu meeskond jääle ei jõudnudki.

"Me oleme äärmiselt pettunud, eriti mängijate pärast," lausus meeskonna peamänedžer John Vanbiesbrouck. "Tegutseme pidevalt muutuvates oludes ja see on väga keeruline."

"Oleme algusest peale järginud turniiri eeskirju ja teeme ka edaspidi kõik endast oleneva, et meie mängijad saaks maailmameistrivõistlustel kaasa lüüa."

Positiivse koroonaproovi andnud noormängijad paigutati karantiini. Hetkeseisuga ei ole veel teada, kas USA saab teha kaasa kolmapäevale planeeritud kohtumise Rootsiga.

Kanadas toimuvatel maailmameistrivõistlustel peeti teisipäeval seega vaid üks mäng, kus võõrustajate koondis purustas A-grupi kohtumises Austria 11:2 (5:0, 1:1, 5:1).

Kanada ja Soome on alustanud A-grupis kahe võiduga, B-grupis on kahe voor järel vaid võidud kirjas Rootsil.