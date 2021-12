Chelsea kaitsja hooaeg sai põlvevigastuse tõttu lõpu

25-aastane Inglismaa jalgpallikoondislane sai 23. novembril Chelsea Meistrite liiga mängus Juventusega vigastada ning hiljem tuvastati tal põlve eesmise ristatisideme vigastus, mis võib mängija väljakult eemale jätta kuni pooleks aastaks.

Chelsea otsustas alguses lasta Chilwellil taastusraviga alustada, lootuses, et ta ei pea operatsioonile minema. Teisipäeval teatas klubi aga, et operatsioon on vältimatu, mis tähendab, et tõenäoliselt on Chilwelli hooaeg sellega lõppenud.

Chilwell on sel hooajal kuue Inglismaa kõrgliiga mänguga löönud kolm väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu.