Võimas teise poolaja algus viis Eesti koondise Riia turniiril finaali

Poolfinaalis eestlaste vastu astunud meeskond koosnes peamiselt Läti noormängijatest vanuses 17-24, aga oli täiendatud ka kohalikus liigas pallivate kogenud valgevenelaste Aleksei Gaisa ja Aleksandr Patsõkailikiga. Eesti alustas aktiivse 5-1 kaitsega ning rünnakul resultatiivselt: Karl Roosna ja Kermo Saksing viisid eestlased juhtima.

Hästi kannatati ära Ilja Kosmiraki kaheminutiline karistus ja Mihkel Lõpp tabas üheksanda minuti täitudes seisuks 6:3. Korduvalt vähendas Läti vahe minimaalseks ja 29. minutil jõudis korra 12:12 viiginigi.

Rasketel hetkedel võttis viskevastutuse meie koondise kogenuim – ehkki alles 24-aastane – Roosna, kes viskas avapoolajal seitse väravat ja vaheajavileks juhtis Eesti 14:13. Puhkepausilt naastes seisid eestlased endiselt hästi kaitses ning suurepäraste tõrjetega aitas meeskonda Armis Priskus.

Eesti hoidis vastaseid üle kuue minuti väravata ja Lõpp kasvatas 37. minutil eduseisu 19:13 peale. Kaks minutit hiljem tuli Roosna kümnendast tabamusest juba 21:14. Suurim edu saabus 47. minutil, mil pidurdamatus hoos Roosna realiseeris karistusviske seisuks 25:16. Seejärel lubati aga lätlastel nelja minutiga teha 5:0 vahespurt.

Neljast väravast lähemale vastaseid siiski ei lastud, ehkki üheks minutiks jäi Eesti platsile neljakesi, kui eemaldati nii Lõpp kui ka Roosna. Eesti alistas Läti klubide koondise 29:22 ning edenes finaali. Roosna viskas üleplatsimehena 13 väravat, Kosmirak ja Lõpp panustasid kolme tabamusega.

"Arvestades meie koosseisu, mis viimasel päeval enne turniirigi veel muutus, võime väga rahule jääda. Saime vaid kaks trenni teha, seega koostöö ikka veidi lonkas, kuid teise poolaja algul tegi Armis mitu head tõrjet, saime lihtsaid väravaid ja kontrollisime mängu," kommenteeris Eesti koondise abitreener Martin Noodla.

"Me pole eriti tihti sellist agressiivset 5-1 või pigem isegi 3-2-1 kaitset kasutanud, ent täna see toimis. Mihkel Lõpp, Karl Roosna ja Alfred Timmo olid seal väga head. Homme tuleb juba hoopis teine mäng, sest vastastel on ikka Meistrite liiga mehed kohal. Võitlema lähme aga igal juhul," lubas Noodla.

Hilisõhtul kohtuvad teises poolfinaalis Läti ja Leedu, kes mõlemad kohal väga tugevas koosseisus. Nimelt ootavad lätlasi uue aasta algul ees ülitähtsad eelringimängud 2024. aasta EM-valiksarjas, Leedu aga valmistub jaanuaris toimuvaks 2022. aasta EM-finaalturniiriks.

Läti koondise liidrina tegutseb Riia turniiril Paris Saint-Germaini vasakukäeline koljat Dainis Krištopans. Euroopa Meistrite liiga mängija leiab aga ka Leedu koosseisust, sest kogenud mängujuht Aidenas Malašinskas teenib leiba Zaporožje HC Motoris. Läti koondisse kuulub ka Põlva Serviti joonemängija Arturs Meikšans.

Mitteametlik koondisemäng, Riia karikaturniiri poolfinaal:

Kohtunikud: Martinš Leitis ja Ralfs Persis

Eesti: Armis Priskus, Kristian Käbi, Alfred Timmo (2 väravat), Karl Roosna (13), Mihkel Lõpp (3), Karl Kramm, Ilja Kosmirak (3), Mathias Rebane (2), Kermo Saksing (1), Arno Vare, Rando Sein (1), Oliver Ruut (2), Simon Drõgin (2).

Peatreener Thomas Sivertsson.

Läti klubide koondis: Martinš Ozolinš, Ritvars Putra, Ilvars Reinholds; Kristians Ingus Jonuška, Ricards Juzups (2), Karlis Kruminš (2), Guntars Lipskis, Rauls Serafimovics (6), Leno Daniels Kazlovskis, Linards Usans (3), Kristers Plume (1), Jevgenijs Rogonovs (1), Andris Vidovskis (4), Aleksandr Patsõkailik (1), Aleksei Gaisa (1), Normunds Senkans (1).

Peatreener Arnolds Straume.