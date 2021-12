Ametlik: Torres liitub Barcelonaga

Torres liitus Manchester Cityga eelmise aasta augustis Valenciast. City peatreener Pep Guardiola kinnitas neljapäeval, et läbirääkimised käivad ning tal on Torrese üle hea meel.

Barcelona peab hispaanlase eest maksma lisatasuna umbes kümme miljonit eurot ning klubi peab seetõttu Hispaania kõrgliiga reeglite täitmiseks mõned oma mängijad maha müüma. Barcelonal oli küll hiljuti finantsraskusi, kuid võetud pangalaen parandas situatsiooni. Torrese väljaostuklauseli suurus on üks miljard eurot.

Torres mängis City eest 43 kohtumist ja lõi 16 väravat.

City jalgpallidirektor Txiki Begiristain ütles, et Torres peaks olema uhke selle üle, mida ta Citys saavutas.

"Eelmine hooaeg oli tal esimene kord uues riigis mängida ning ta kohanes väga hästi. Ta andis alati endast 100 protsenti, tegi meeskonna heaks kõvasti tööd ja lõi väravaid, mis aitasid meil auhindu võita. Soovime talle kõike head," lisas Begiristain.

Ferran Torres is ours until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!