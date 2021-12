NFL: Miami võttis seitsmenda järjestikuse võidu

Miami läks avaveerandi alguses 7:0 juhtima, kui külalismeeskonna kaitsja Nik Needham napsas New Orleansi mängujuhi Ian Booki söödu ja ületas väravajoone. Avapoolaja võitis Miami 10:3.

Kolmandal veerandil suurendas Miami eduseisu, kui mängujuht Tua Tagovailoa viskas oma söödu Jaylen Waddle'ile, kes skooris touchdown'i. Miami võitis kohtumise 20:3 ning teenis seitsmenda järjestikuse võidu. Ühtlasi sai Miamist esimene meeskond liiga ajaloos, kes on seitsme järjestikuse kaotuse järel võitnud seitse järjestikkust kohtumist.

Võiduga tõusis Miami (8-7) AFC konverentsis viimasele play-off'i kohale. New Orleans (7-8) on NFC konverentsis kümnendal kohal.

Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva teenis Margus Hundi koduklubi Chicago Bears hooaja viienda võidu, kui võõrsil alistati Seattle Seahawks 25:24. Chicago (5-10) on NFC konverentsis 13. kohal, Seattle (5-10) hoiab 14. kohta.

Eestlase endine koduklubi Cincinnati Bengals alistas divisjonirivaali Baltimore Ravens'i 41:21. Cincinnati mängujuht Joe Burrow viskas 525 jardi ja neli touchdown'i, Tee Higgins kogus 194 jardi ja skooris kaks touchdown'i.

Cincinnati (9-6) on AFC konverentsis kolmandal kohal, Baltimore (8-7) paikneb kaheksandal kohal.

16. vooru tulemused:

Green Bay Packers - Cleveland Browns 24:22

Arizona Cardinals - Indianapolis Colts 16:22

Philadelphia Eagles - New York Giants 34:10

Minnesota Vikings - Los Angeles Rams 23:30

New England Patriots - Buffalo Bills 21:33

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers 6:32

New York Jets - Jacksonville Jaguars 26:21

Atlanta Falcons - Detroit Lions 20:16

Houston Texans - Los Angeles Chargers 41:29

Cincinnati Bengals - Baltimore Ravens 41:21

Seattle Seahawks - Chicago Bears 24:25

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers 36:10

Las Vegas Raiders - Denver Broncos 17:13

Dallas Cowboys - Washington Football Team 56:14

New Orleans Saints - Miami Dolphins 3:20