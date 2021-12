Memphis Grizzlies alistas viimase sekundi viskest Phoenix Sunsi

Kohtumise viimane minut oli äärmiselt pingeline. Memphisel oli 112:107 eduseis, kuid Devin Bookeri kaugvise ja Mikal Bridgesi tabamus viisid kodumeeskonna viis sekundit enne kohtumise lõppu juhtima.

Memphise kangelaseks tõusis Ja Morant, kes murdis osavalt korvi alla ja tõi oma tabamusega võidu Memphisele. Morant viskas üleplatsimehena 33 punkti, Desmond Bane lisas 32 punkti. Phoenixi resultatiivseim oli Devin Booker 30 punktiga. Teise järjestikkuse võidu teeninud Memphis (21-14) on läänekonverentsis neljandal kohal, Phoenix (26-7) hoiab teist kohta.

Ja for the win, through the lens of our slo-mo #PhantomCam @JaMorant: 33 PTS (21 in 2nd half) pic.twitter.com/xZVbN3LSr4