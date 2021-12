Pedriks: kui keha on terve, siis on tuju hea ja trenni teha puhas rõõm

Oled olnud seda jooksu kommenteerides hästi tagasihoidlik. Kas sul sisimas olid emotsioonid rohkem laes?

Kindlasti olid emotsioonid rohkem laes, aga ma pigem olengi selline tagasihoidlik inimene. Ma olin kindlasti rõõmus, aga võib-olla ma tõesti ei näidanud seda piisavalt välja. Kuna hooaeg on alles pikk ees, siis küll rõõmustamiseks on ehk veel aega.

Sisehooaeg on muidugi hästi alguses, aga oled praegu maailma kiireim mees omal alal. Kas on kuidagi uhke tunne see hetk ajalukku talletada?

Eks ta natuke ikka, hetkeks on rõõmustav. Aga eks ma tean, et paljud maailmaklassi mehed pole veel startinud ja eks ma kukun sealt veel allapoole.

Palju ise tundsid, et reservi on?

Reservi on alati, aga võtan jooksu korraga ja eks näis, mis tuleb. Ma ei hakka pilvedesse minema.

Selge see, et arenguhüpe on toimunud. See aeg seda näitas, Eesti rekord, praegu kiireim mees maailmas. Mida ise tunned, et sügisel sai õigesti tehtud?

Sai tõstetud koormust ja tehtud korralikumat tööd. Pandud suuremat rõhku taastumisele, et keha oleks korras. Olen suutnud olla terve. Ma arvan, et see on kõige tähtsam faktor. Kui keha on terve, on ka tuju hea ja siis on trenni teha puhas rõõm.

Võistlus oli haruldane, sest Eesti rekordi tegijale oli pandud 2000 eurot preemiat. Kas oli see väga hea motivaator ka?

Kindlasti oli. Eestis sellist asja väga tihti ei juhtu. Väga positiivne, et selline sponsor leiti, kes toetab sporti. Selliseid asju võiks tihemini olla.

Aasta 2022 on väga suur kergejõustikuaasta. Sise-MM, suur MM ja EM. Mida järgmiselt suvelt ootad?

Kindlasti tahaks kõigil kolmel osaleda. MM oleks päris suur amps, aga sise-MM ja EM tunduvad reaalsemad. Seal peaks kindlasti peal olema ja hästi esinema.