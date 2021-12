Ukraina soovib korraldada 2030. aasta olümpiamänge

Ukraina on võtnud sihiks pürgida 2030. aasta taliolümpiamängude korraldajaks. Vastavat huvi on näidanud üles president Volodõmõr Zelenski ja spordiminister Vadim Hutšait.

1992. aastal Barcelonas Ühendvõistkonna koosseisus espadroni meeskonnavõistluses kuldmedali teeninud Hutšait avaldas vastavat tahet väljaande Slovo i Dilo vahendusel.

Tema sõnul on võetud sihiks pürgida 2028. aasta noorte taliolümpia ja 2030. aastal taliolümpiamängude võõrustajaks. Lvivi linn soovis korraldada ka 2022. aasta mänge, aga loobus 2014. aastal riigis valitsenud poliitilise olukorra tõttu.

"Olümpiamängude korraldamine tähendab võimsate investorite ligimeelitamist, uut taristut, uut sporditaristust," loetles Hutšait.

"Me mõistame, et mida rohkem on sporditaristust, seda enam tulevad lapsed õppima. Tulemust ei näe täna ega homme. Aga mida tehakse täna riigis sporditaristu osas, hakkab tulemust andma kümne aasta pärast."

Ukraina kõrval on praegu tõsisemalt laual veel kolm pakkumist. Barcelona-Püreneede pakkumine ehk Hispaania, Andorra ja Prantsusmaa ühiskandidatuur, 1972. aastal olümpiat võõrustanud Sapporo ja 2010. aastal võõrustaja Vancouveri kandidatuurid.