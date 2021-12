Nooruslik Eesti meeste käsipallikoondis mängib Riia karikaturniiril

Jõulurahu lõppes käsipallurite jaoks kiirelt, sest juba esmaspäeval kogunes Tallinnas Eesti meeste rahvuskoondis, et õhtul sõita lõunanaabrite juurde. Traditsioonilise aastalõputurniiri Riga City Council Cup poolfinaalis kohtub Eesti teisipäeval Läti klubide koondisega. Päev hiljem tuleb vastane teisest poolfinaalist, kus vastamisi Läti ja Leedu.

Riia karikaturniir toimub juba 22. korda ning Eesti on varem osalenud tosinal juhul, võites turniiri 2005. ja 2011. aastal. Tänavu pidi meie rahvusmeeskonna poolfinaalivastane algselt olema Moldova ja siis Valgevene B-koondis, aga lõpuks tuleb finaalikoha eest võidelda Läti klubide koondisega.

Nooruslikku koosseisu kuulub kuus debütanti

Eesti ei sõida Riiga põhikoosseisus, sest mänguderohke sügise järel otsustati anda võimalus nooremale generatsioonile ning mängijatele, kes tänavu Eesti ja Balti liigas end heast küljest näidanud. Nii teeb turniiri teisel päeval Läti või Leedu vastu ametliku koondisedebüüdi kuus pallurit, kelle seas ka kolm alles 17-aastast mängumeest.

Debütantide nimistusse kuuluvad Ilja Kosmirak, Karl Kramm, Kermo Saksing, Arno Vare, Simon Drõgin ja Rando Sein. Kaheksa-aastase pausi järel tõmbab koondisesärgi selga Raasiku/Mistra väravavaht Kristian Käbi. Tavapärastest põhimeestest on aga rivis Karl Roosna, Alfred Timmo ja Armis Priskus.

"Meil on mitu aastat olnud plaan mängida peamiselt koduliigal põhineva koondisega rahvusvahelisi sõprusmänge, aga praeguses olukorras pole seda õnnestunud korraldada. Riiassegi ei saa me päris sellist koosseisu nagu soovinuks, viimasel hetkel langesid mitu meest haiguse või vigastusega rivist," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

"Igal juhul saavad mitmed pallurid nüüd võimaluse end tõestada. Samas on meeskonnas siiski ka kogemust, näiteks Karl Roosna. Ta tegi väga hea MM-valikturniiri Soomes ja paneb end nüüd veelgi suuremas liidrirollis proovile," lisas Sivertsson, kes võtab Riiga kaasa 13 mängijat.

Sivertsson: ees on põnev ja mitmetahuline koondisetsükkel

Eesti koondis omab "luksust" läheneda Riia karikaturniirile teisel moel kui meie lähinaabrid. Nimelt ootavad lätlasi uue aasta algul ees ülitähtsad eelringimängud 2024. aasta EM-valiksarjas, kus Eesti on juba järgmisse faasi edenenud. Leedu aga valmistub jaanuaris toimuvaks 2022. aasta EM-finaalturniiriks.

"See koondisetsükkel on meie jaoks väga põnev ja mitmetahuline. Esmalt turniir Riias, millele aasta algul järgneb esmalt kolmepäevane laager lähemale järelkasvule, et nemadki mõistaks paremini koondise toimimise aluseid ja meie mänguplaane," rääkis Sivertsson põgusalt kogunemisest, kuhu kutsuti pallurid sünniaastatega 2001–2006.

"Viimased kolm päeva selles tsüklis pühendame siis juba koosseisule, kellega plaanime märtsis MM-valiksarja järgmises faasis mängida. Dener Jaanimaa ja Mait Patrail ei osale, aga kõik teised põhimehed peaks laagris olema," lausus kogenud rootslane.

Eesti koondis edenes novembris toimunud 2023. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri alagrupifaasist järgmisse etappi, tulles Soome järel teiseks. Finaalturniirile pääsuks oleks vaja alistada veel kaks vastast, esimene loositakse jaanuarikuise EM-i lõpul ning mängud toimuvad märtsi teises pooles.

Eesti koondis Riia turniiriks: Karl Roosna (1. VfL Potsdam), Alfred Timmo (Fjellhammer IL), Armis Priskus, Karl Kramm (mõl HC Tallinn), Ilja Kosmirak (SK Tapa), Mathias Rebane (Põlva Serviti), Kermo Saksing (Põlva Coop/Põlva Serviti), Kristian Käbi, Arno Vare (mõl Raasiku/Mistra), Rando Sein (Tartu Ülikool), Mihkel Lõpp, Oliver Ruut ja Simon Drõgin (kõik Viljandi HC). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeudid Margus Parts ja Allar Lamp, delegatsioonijuht Priit Allikivi.