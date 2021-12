Viimati aprillis võistelnud Hanyu tagas koha OM-il, aga Tallinna ei sõida

Hanyu teenis lühikava eest 111,31 ning vabakava eest 211,05 punkti, koondsumma 322,36 andis talle kodustel meistrivõistlustel kindla võidu. Teiseks tuli PyeongChangi olümpiahõbe Shoma Uno 295,82 silmaga, napilt kaotas talle noorte olümpiavõitja Yuma Kagiyama (292,41).

"See on suureks kergenduseks," tõdes Hanyu pärast võistlust. "Ausalt öeldes tundsin veel enne soojenduse algust, et hakkan kohe nutma. Mõtlesin, kui mitu korda saan veel sellises keskkonnas olla, mõtlesin kogu vaevale, mida olen siiani näinud."

Hanyu võistles viimati tänavu aprillis, tema käesoleva hooaja algust on seganud hüppeliigese vigastus. Olümpiahooajal on Hanyu eesmärgiks esimese iluuisutajana sooritada neljakordne axel, kuigi pühapäeval jäi sellest veel puudu.

Jaapani olümpiakomitee nimetas kõik kolm meest pühapäeval ka Pekingi OM-ile sõitva koondise koosseisu, naistest kuuluvad valikusse Kaori Sakamoto, Wakaba Higuchi ja Mana Kawabe. 18.-23. jaanuarini Tallinnas toimuvatel nelja kontinendi meistrivõistlustel neist aga kedagi ei näe: meestest sõidavad Eestisse Kao Miura, Sena Miyake ja Kazuki Tomono, naistest Rino Matsuike, Mai Mihara ja Satoko Miyahara.