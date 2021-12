Eesti meistrivõistluste medaleid oli tulnud jahtima peaaegu kogu Eesti paremik, erandiks oli vaid MM-il samas paigas kahekordseks maailmameistriks tulnud Daisy Kudre (OK Peko), kes valmistub Šveitsis peagi eesseisvateks rahvusvahelisteks võistlusteks.

Koondise liidri äraolekul võis eeldada tasavägis võistlust tema õe Doris Kudre (OK Peko) ja Epp Paalbergi (Rakvere OK) vahel. Naiste 3,1 km rajal kulgeski esikohaheitlus nende kahe vahel. Paalberg haaras juhtohjad kohe raja alguses ja juhtis vahepeal juba 30-sekundilise eduga. Kudrel õnnestus pool kilomeetrit enne finišit see vahe küll tasa teha ja ise ühe sekundiga juhtima minna, kuid raja lõpus pani Paalberg siiski oma paremuse maksma ja lõpetas Eesti meistrina 14-sekundilise eduga Kudre ees.

See oli 23-aastasele Paalbergile esimene Eesti meistrimedal. Pronksmedalile käis veelgi tasavägisem rebimine Jonne Rooma (Jõhvikas) ja Kaisa Rooba (Rakvere OK) vahel, lõpuks jäi viie sekundiga peale Rooma.

Meeste põhiklassi 3,6-kilomeetrisel rajal kandis favoriidikoorma auga välja veebruaris MM-il koos Daisy Kudrega sprinditeates pronksi võitnud Mattis Jaama (OK Peko). Talle pakkus väärikat konkurentsi vaid klubikaaslane Kevin Hallop, kes suutis enam kui kaks kolmandikku rajast läbida vähem kui 15-sekundilise kaotusega tituleeritud konkurendile.

Kuldmedali saatuse otsustas lõplikult Jaama kasuks Hallopi enam kui 30-sekundiline viga ühe kontrollpunktiga tihedas suusaradade võrgustikus. Finišiks oli Jaama edu juba 58 sekundit. Peko klubile kindlustas kolmikvõidu Sander Linnus, kes kaotas võitjale 2.43 ja edestas napi nelja sekundiga Kaarel Vesilindu (OK Ilves).

Juunioride seas tulid Eesti meistriteks Mari Linnus (OK Peko) ja Ragnar Rooba (Rakvere OK).