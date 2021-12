Aafrika jalgrattaklubi ei võistle sponsorite puudumise tõttu World Touril

Detsembri alguses lükkas Rahvusvaheline Jalgratta Liit (UCI) tagasi meeskonna taotluse järgmisel aastal võistlustel osalemise kohta.

Vaatamata UCI otsusele jätkas meeskond sponsorite otsimist, lootusega, et liit tühistab oma otsuse ja lubab neil siiski World Touri kategooria sõitudel osaleda.

"Kahjuks peame kinnitama, et meie lootus 2022. aasta World Touril meeskonnana osaleda on kustunud," seisis Qhubeka NextHashi avalduses.

"Otsus on tehtud pärast ülemaailmset sponsorite otsimist praegusel keerulisel ajal, et kindlustada meie meeskonna pikaajaline tulevik. Siiski ei leidnud me kahjuks selleks võimalust."

Meeskond jätkab võistlemist UCI tugevuselt teise kategooria võistlustel.

"Qhubeka tiim jätkab 2022. aastal tegutsemist UCI Continental meeskonnana. Meie eesmärk on naasta lähitulevikus tipptasemele," lisati avalduses.

Lõuna-Aafrika Vabariigis treeniv meeskond ei uuendanud oktoobris oma litsentsi, kuna neil oli raskusi sponsorite leidmisega.

2007. aastal asutatud meeskond püüab arendada Aafrika rattureid ning rahastab Qhubeka heategevusorganisatsiooni, mis kogub raha, et osta Lõuna-Aafrika lastele ja noortele jalgrattaid.

Meeskonna tipphetkede hulgas on Briti ratturi Mark Cavendishi neli etapivõitu 2016. aasta Tour de France'il.

2021. aasta alguses oli meeskonnas sõitev Nic Dlamini esimene tumedanahaline Lõuna-Aafrika jalgrattur, kes on Tour de France'il startinud.

