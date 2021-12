Jäähokilegend: Ovetškin purustab kindlasti mu rekordi

Endine Kanada jäähokikoondislane ja kõigi aegade parimaks mängijaks peetud Wayne Gretzky on kindel, et Venemaa hokikuulsus ja Washington Capitalsi mängija Aleksandr Ovetškin purustab tema NHL-is visatud väravate rekordi.

Gretzky rekord on karjääri jooksul visatud 894 väravat. Ovetškin on sel hooajal visanud 31 mängus 22 väravat ning tema väravate kogusumma on praegu 752.

"See pole isegi küsimus, kas ta minust möödub. Minu arvates on see suurepärane," ütles Gretzky. "Ta võib sel hooajal visata kokku 40 või 50 väravat, võib-olla rohkemgi. Pole kahtlustki, et lõpuks uuendab ta ka mu rekordit."

Gretzky läks pensionile 1999. aastal pärast 20 NHL-i hooaega Edmonton Oilersis, Los Angeles Kingsis, St. Louis Bluesis ja New York Rangersis.

Oma 17 hooaega mängiv Ovetškin on juba möödunud Marcel Dionne'ist (731 väravat) ja Brett Hullist (741 väravat), tõustes neljandale kohale NHL-i ajaloos kõige rohkem väravaid visanud mängijate edetabelis. Ta jääb kolmandal kohal olevast Jaromir Jagrist maha 14 väravaga. Gordie Howe on 801 väravaga teine.