Põhimängijateta mänginud Madridi Real alistas Moskva CSKA

Mitmed Madridi Reali põhimängijad pidid vigastuse või positiivse koroonaproovi tõttu kohtumisest eemale jääma. Seetõttu said Madridi eest debüteerida 17-aastased Urban Klavžar, Sediq Garuba ja Baba Miller, kes aitasid Hispaania tippklubil alistada Moskva CSKA 71:65.

Võitjate parimana viskas Nigel Williams-Goss 17 punkti, haaras kuus lauapalli ja andis viis korvisöötu. Walter Tavares sai kirja kaksikduubli, visates 15 punkti ja kogudes 10 lauapalli ning Sergio Llull ja Urban Klavžar tõid mõlemad 10 punkti.

CSKA resultatiivseim oli Will Clyburn, kes kogus 16 punkti ja 13 lauapalli. Madridi Real (14-3) hoiab tabelis teist kohta, CSKA (10-7) on seitsmendal kohal.

.@RMBaloncesto overcame a long list of absentees to claim an impressive 71-65 victory over @cskabasket



Highlights... pic.twitter.com/Z3NAVm63VG