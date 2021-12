46 punkti visanud Curry aitas Warriorsi võiduni

Võitjate parimana viskas Stephen Curry 46 punkti. Sel hooajal viiendat korda vähemalt 40 punkti visanud Curry oli tavapäraselt efektiivne kaugvisetel (8/14) ning ei eksinud vabavisetel kordagi (12/12). Peale Curry ja Gary Payton II ükski teine Warriorsi mängija kahekohalise punktisummani ei küündinud.

Grizzliesi parim oli Ja Morant 21 punkti ja kuue korvisööduga, De'Anthony Melton ja Jaren Jackson Jr. mõlemad tõid 20 punkti. Warriors (26-5) jätkab läänekonverentsis teisel kohal, Grizzlies (19-14) on kaotanud kolm järjestikkust kohtumist ning on läänekonverentsis neljandal kohal.

