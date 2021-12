Heas hoos Levandi koduse EM-i eel: võib öelda, et unistus on täide läinud

Augusti lõpust alates on Arlet Levandi paugutanud hoopis uue tasemega tulemusi. Esmalt sai ta kaks hõbedat juunioride GP-etappidel, siis jõudis meestega konkureerides rahvusvahelistel turniiridel kolmel korral esikaheksasse. Nõnda teenis ta koha Euroopa meistrivõistlustele ja teeb nüüd 16-aastaselt suure publiku ees debüüdi.

"Elevil olen muidugi. Võib öelda jah, et unistus on täide läinud," rääkis Levandi ERR-ile. "Treenin ma nagu ikka, aga muidugi võib-olla natukene rohkem. Lihvin nii nagu peab, tõukan ennast limiidini ja teen nii nagu palju kui suudan."

Arletit treenib ema Anna Levandi, kes viinud tiitlivõistlustele paljusid meie iluuisutajaid, kuid oma pojaga suurvõistlusele jõudmine on ka tema jaoks uudne ja väga eriline kogemus.

"See on tõepoolest eriline," tõdes Levandi. "Ilmselt ma seda ütlen pärast seda, kui see kõik on möödas. Praegu ma isegi ei taha selle peale mõelda. Valmistan teda lihtsalt võistlusteks ette, nii nagu terve hooaeg oli. See on muidugi eriline asi ja ema jaoks on see väga uhke, et nii kaugele oleme jõudnud."

Maailma tippudega Soomes toimunud võistlustel konkureerides viis Levandi oktoobris oma kahe kava rekordi 222 punkti peale. Selline summa andis viimati peetud EM-il juba koha esikümnes. Millist kohta või summat sihib ta nüüd kodupubliku ees?

"Ma tahan lihtsalt publikule meeldida. Näidata, milleks ma suuteline olen ja näidata midagi unikaalset, mis neile meelde jääks. See on minu jaoks kõige tähtsam," sõnas noor iluuisutaja.

Eesti koondislastest saabki kodupublik esmalt kaasa elada just Arlet Levandile, sest Euroopa meistrivõistlused algavad 12. jaanuaril Tondiraba jäähallis meeste lühikavaga. Halli pääseb maksimaalselt 3000 pealtvaatajat.