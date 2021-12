Djokovic sai esimese Serbia sportlasena margiseeria

Markidele on jäädvustatud näiteks serblase 350 nädalat maailma esinumbrina ja 20 suure slämmi tiitlivõitu, kirjutab tennisnet.ee.

Djokovicist sai esimene oma riigi sportlane, kelle nimi ilutseb Serbia postmarkidel. Djokovic rääkis margiseeria esitlusel, et see on tema jaoks suur au. "Tänan kõiki, kes selle võimalikus tegid. Tänan Serbia Posti selle algatuse eest, millega püütakse taaselustada kirjade ja postkaartide kirjutamise traditsiooni ning mul on hea meel, et saan sellele kaasa aidata," ütles maailma tennise esinumber.