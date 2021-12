Võrkpalli rahvaliiga juubelihooaeg jõuab poole peale

Üle pooleteist aasta taas hoogsalt toimuv võrkpalli rahvaliiga hooaeg on jõudmas esimese alagrupiringi lõppu. Oktoobrist detsembrini on üle terve Eesti mängitud kuues erinevas liigas rohkem kui 200 mängu.

Sel hooajal toimuvad mängud meestel kolmes tugevusgrupis, naistel kahes tugevusgrupis ja segavõistkondadel ühes grupis, kuid kahes eraldi arvestuses. Kõik võistkonnad võistlevad selle nimel, et mängida aprillis, traditsiooniliselt suure reede nädalavahetusel (16.-17. aprill) Kääriku Spordihoones toimuval finaalturniiril, kirjutab volley.ee.

Meeste I tugevusgrupis on pärast esimest mängudevooru A-alagrupis juhtimas võistkond Remato, kellele järgneb Neemeco. B-alagruppi juhib Wilsons/ TB Solutions, kellel on tabelis hetkel samapalju punkte kui võistkonnal Sahkar, kes on pidanud ühe mängu enam. Meeste I tugevusgrupi play-off paarid selgitatakse jaanuarikuu jooksul.

Meeste II tugevusgrupis mängitakse kolmes alagrupis. A-alagruppi juhivad Ambla SK ja Sanok Viljandi Vald/Võrkpalliklubi. B-alagrupis on seis äärmiselt tasavägine, kui kolm võistkonda on kõik 9 punti peal- Palivere (4 mängust), Keila VK (5 mängust) ja Valtu (5 mängust). C-alagruppi juhivad Wilsons/Kodality ja Retro2.

Meeste III tugevusgrupis on mängimas kokku 6 alagruppi, A-alagruppi juhivad Kastre VK ja SK Torma Sport. B-alagrupi liidrid on Vändra ja Luunja. C-alagrupi on täiseduga läbinud Aruküla PMK, järgneb võistkond The Boys. D-alagrupis on esikohal VK Kramp Vanamehed ja nende järel võrdsete punktidega Wilsons II/Kodality ja Aruküla 2. E-alagruppi juhivad võrdsete punktidega Neemeco ja VK Seltskond, kes esimeses ringis veel omavahel mänginud ei ole. F-alagrupis käib samuti tihe rebimine, kui võrdsete punktidega juhivad alagruppi võistkonnad Sirius ja Tallinna Hundid.

Naiste I tugevusgrupis mängitakse kahes alagrupis, kui A-alagrupi eesotsas on võistkonnad Võru Vald ja Selver Audentes. B-alagrupis on parimatel kohtadel Keila VK ja VK Tervis, kes esimese ringi võidu eest mängivad omavahel.

Naiste II tugevusgrupis mängitakse viies alagrupis. A-alagrupis mängivad ida regiooni võistkonnad ning võrdsete punktidega juhivad Alutaguse ja SK Torma Sport. Lõuna-regioonis ehk B-alagrupis on hetkel juhtimas Lasse Mööblipood ja Otepää VK, kes on mänginud ka teistest enam mänge. C-alagruppi juhivad Ridala SK ja Kiili SK. D-alagrupis on seis väga tasavägine, kui esimesed kaks on Intervoll VK ja SK Tats Kiili. E-alagrupis on samuti kolm võistkonda väga põnevas seisus – Tartu Kalev, Paide VK/Veltsi Reisid II ja Sandpit.

Segavõistkondade kaks eraldi arvestust mängivad koos neljas alagrupis. Sega I võistkondade lõplik paremusjärjestus finaalturniiriks selgub teise alagrupivooru lõpus. Kokku on võistlustules viis Sega I võistkonda.

Sega II võistkondadest on hetkel A-alagrupis juhtimas Telliskivi SK ja VK Üks Samm, B-alagrupis Aruküla Sega ja SK Torma Sport. C-alagrupis on Sega II võistkondadest eesotsas SEB ja Crash ning D-alagrupis Metsajõe Puhkemaja ja Käru.

Sellel hooajal on peetud palju tasavägiseid mänge, kui 60 mängu on lõppenud tulemusega 3:2. Rahvaliiga finaalturniir kõikidele tugevusgruppidele toimub Kääriku Spordikeskuses 15.-16. aprillil. 15. aprillil mängivad naiste ja meeste II tugevusgrupp, meeste III ning sega I tugevusgrupp. 16. aprillil võistlevad naiste ja meeste I tugevusgrupp ning sega II tugevusgrupp.