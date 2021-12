Guardiola andis Torresele vabad käed: me ei hoia mängijaid kinni

Manchester City jalgpalliklubi peatreener Pep Guardiola andis neljapäeval meediale mõista, et meeskonna ääreründaja Ferran Torres on peatselt liitumas Barcelonaga.

Suurbritannia meedia kirjutab, et Barcelona ostab Torrese 55 miljoni suuruse üleminekusumma eest, millele lisandub hiljem veel ligi kümme miljonit.

"See pole veel ametlikult tehtud, aga ma tean, et läbirääkimised käivad ja üleminek on lähedal," rääkis Guardiola neljapäeval meediale. "Me ei ole klubi, kus omanik ütleb: "jää", kui mängija tahab lahkuda. Kui nad tahavad lahkuda, sest nad oleks mujal õnnelikumad, peavad nad minema. Olen tema üle õnnelik," lisas hispaanlane.

Ferran Torres liitus eelmise aasta augustis Cityga 23 miljoni euro suuruse üleminekusumma eest, kuid on kahe hooaja jooksul Inglismaa klubi eest väljakul käinud vaid 28 liigamängus.