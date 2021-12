Naiste jalgpalli meistriliigas kinnitati uue hooaja juhend

Jalgpalliliit kinnitas tulevaseks hooajaks naiste meistriliiga juhendi, milles on võrreldes tänavusega mitmeid muudatusi.

Suurim täiendus puudutab duubelvõistkondi ning muudatus sätestab, et edaspidi saab duubelvõistkond olla vaid sama klubi võistkond. Madalamas liigas on lubatud duubelvõistkonnaks määrata sama klubi naiste rahvaliigas osalev võistkond. Ühtlasi on sätestatud erinevad reeglid, mis puudutavad naiste rahvaliiga mängijaid, kes kuuluvad esi- või teise liiga naiskondade duubelvõistkonda.

Võistlussüsteem naiste meistriliigas jääb võrreldes lõppenud hooajaga samaks. Esmalt mängivad kaheksa naiskonda omavahel kolm ringi ning neljandas ringis kohtuvad vastavalt paremusjärjestusele 1.-4. ja 5.-8. koha võistkonnad. Neljanda ringi kohtumised mängitakse selle võistkonna koduväljakul, kes on senistes omavahelistes mängudes olnud koduvõistkond vaid ühel korral.

Uuel hooajal ei ole üleminekumängudel võõrsilvärava eelist, mis tähendab, et võitja on kahe kohtumise peale enim väravaid löönud võistkond.

Naiste Meistriliiga juhendiga saab tutvuda Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.