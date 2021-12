Kangerti endisele meeskonnakaaslasele määrati nelja-aastane võistluskeeld

Mehhiko jalgrattur ja kahekordne temposõidu meister Luis Ricardo Villalobos Hernandez sai dopingureeglite rikkumise eest nelja-aastase võistluskeelu. 2020. aastal Tanel Kangertiga koos EF Education First meeskonna ridadesse kuulunud Hernandez jäi vahele kasvuhormooni tarvitamisega.

Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) teatas kolmapäeval, et Maailma Antidopinguagentuur leidis Hernandeze proovist keelatud nimekirjas oleva aine jälgi.

"Kohus tunnistas ratturi süüdi antidopingureeglite rikkumises ja määras talle nelja-aastase võistluskeelu," seisis UCI avalduses.

UCI andis 23-aastasele noormehele 2019. aastal ajutise võistluskeelu, kuna tema võistlusvälisel ajal tehtud kasvuhormooni test oli positiivne.

Hernandeze positiivsest testist ja võistluskeelust teatati avalikusele alles 2020. aasta mais.

Sel ajal kui mehhiklane proovi andis, kuulus ta Aevolo meeskonda. 2019. aasta juulis sõlmis ta kolme-aastase lepingu EF Education First meeskonnaga.

EF Education First väljendas pettumus, et neile varem positiivsest proovist teada ei antud. Klubi teatas, et sel juhul ei oleks nad Hernandezega lepingut sõlminud.