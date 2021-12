Napoli jätkab kaotusteseeriat, Inter taas võidukas

See oli Napoli kolmas järjestikune kaotus ning punktide vahe liigaliidri Milano Interiga on juba seitse punkti. Hooaega kaheksa võiduga alustanud Napoli on teeninud viimase kuue kohtumisega vaid seitse punkti.

Spezia 37. minutil kirja saadud värav oli Napoli Juan Jesuse omavärav. Spezia ei suutnud mängu jooksul kordagi ise raamidesse lüüa.

AC Milan võitis võõrsil Empolit 4:2. Milani kaks väravat lõi 12. ja 42. minutil Franck Kessie ning ühe lisasid 63. minutil Alessandro Florenzi ja 69. minutil Theo Hernandez. Empoli eest said värava kirja Nedim Bajrami ja Andrea Pinamonti. Milan asub liigatabelis teisel kohal.

Milano Inter võttis 1:0 võidu Torino üle. Mängu ainsa värava lõi 30. minutil Denzel Dumfries. Inter on Itaalia liigas võitnud seitse mängu järjest.

Tulemused:

Sassuolo – Bologna 0:3

Venezia – Lazio 1:3

AS Roma – Sampdoria 1:1

Inter – Torino 1:0

Verona – Fiorentina 1:1

Empoli – AC Milan 2:4

Napoli – Spezia 0:1