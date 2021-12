Kristjan Kombe koduklubi sai lisaajal võidu

Dünamo läks esimesel perioodil Denis Mosaljovi väravast juhtima, kuid perioodi lõpus viigistas Jokeriti David Sklenicka. Võiduvärava viskas lisaajal soomlane Kalle Kossila.

Kombe viibis jääl üheksa minutit ja 17 sekundit ning tegi selle aja jooksul ühe pealeviske.

Jokerit möödus võiduga Moskva CSKA-st ja tõusis KHL-i läänekonverentsis teisele kohale.

Kossila võiduvärav:

Kalle Kossila finds the winner in OT. #Jokerit edges Dinamo by a score of 2-1.



Next game on Boxing Day vs. Avangard. #KHL pic.twitter.com/yqMtglCtoc