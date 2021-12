Atletico sai neljanda järestikuse kaotuse

Atletico läks kohtumist juhtima juba teisel minutil Joao Felixi tabamusest, kuid kümme minutit hiljem viigistas Granada Darwin Machise väravast. Kohtumise võiduvärava lõi Granada eest 61. minutil Jorge Molina.

Atletico peatreeneri Diego Simeone käe all ei ole meeskond varem nii palju kaotusi järjest saanud. Simeone, kes on klubi juhendanud juba kümme aastat, peab kiiremas korras midagi parandama, et Atleticol õnnestuks vähemalt esinelikusse pidama jääma, sest muidu on oht Meistrite liigast välja kukkuda.

Atletico asub hetkel Hispaania liigatabelis 29 punktiga viiendal kohal, esikohal asuvale Madridi Realile kaotatakse juba 17 punktiga.

Karim Benzema lõi kaks väravat ning viis Madridi Reali 2:1 võidule Bilbao Athleticu üle. Benzema esimene tabamus sündis kohtumise neljandal minutil ning teine värav vaid kolm minutit hiljem. Athleticu värava lõi Oihan Sancet 10. minutil.

Benzemast sai kuues jalgpallur, kes on suutnud Hispaania kõrgliigas ühe kalendriaasta jooksul lüüa vähemalt 30 väravat.