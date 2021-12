Kotsari suurepärane mäng aitas Hamburgi eurosarjas võiduni

Esimene veerand möödus Trento väikses eduseisus ja teisel perioodil oli enamasti juhtimas Hamburg. Pärast poolajapausi oli kord ees üks ja kord teine, aga viimasel perioodil seisult 80:80 lülitas otsustava käigu sisse külalisvõistkond.

Kotsar sai teist mängu järjest ja esimest korda Eurocupis kirja kaksikduubli: tema arvele kogunes 26 minutiga 15 punkti (kahesed 5/7, vabavisked 5/7) ja 11 lauapalli (sh lausa seitse ründelauast).

Lisaks jagas eestlane viis resultatiivset söötu, tegi neli vaheltlõiget, kaotas kahel korral palli ja langes viie veaga pingile.

Hamburgi resultatiivsemad olid Caleb Homesley 25 ja Jaylon Brown 20 punktiga, Trentole tõi 17 silma tagamängija Diego Flaccadori.

Hamburgil on nüüd kolm võitu ja viis kaotust, mis annab A-grupis kümne meeskonna konkurentsis kaheksanda koha. See viib viimasena play-off'i. Trento (1-7) on viimane.

Järgmised neli kohtumist peab Hamburg koduliigas. Eurosarjas jätkatakse 11. jaanuaril, kui külla tuleb Ankara Türk Telekom (5-3).