Ametlik: Rauno Sappinen liitus Poola klubiga

Rauno Sappinen sõlmis Gliwice Piastiga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab kuni 2024. aasta suveni.

"Olen Piastiga liitumise üle õnnelik ja ootan innuga hooaja teist poolt. Esmamulje klubist on väga positiivne. Staadion mulle samuti meeldib. See pole kõige suurem, aga on ilus. Ootan juba meeskonnakaaslastega kohtumist, et üheskoos kevadringiks valmistuma hakata," ütles Sappinen klubi kodulehele.

"Tahtsime ülemineku lõpetada kohe pärast sügisringi lõppemist, et Raunol oleks võimalik terve ettevalmistusperiood kaasa teha. See aitab tal kohaneda nii meie võistkonna kui ka Poola kõrgliigaga," rääkis Gliwice Piasti spordidirektor Bogdan Wilk.

Piast tuli 2018/19 hooajal Poola meistriks ning 2019/20 hooajal lõpetas klubi kuuendal kohal. Käesoleval hooajal on Piast Poola kõrgliigas 12. kohal.

Sappinen on varasemalt välisklubides laenulepingu alusel mänginud Belgia esiliigas Beerschoti Wilrijkis, Hollandi esiliigas Den Boschis ja Sloveenia kõrgliigas Domžales. Aastatel 2014-15 ja 2017-19 mängis Piastis ka Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev.