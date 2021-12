NFL: Philadelphia ja Los Angeles said võidulisa

Philadelphia Eagles alistas koduväljakul divisjonirivaali Washington Football Team'i 27:17. Philadelphia mängujuht Jalen Hurts viskas 296 jardi ja ühe touchdown'i ning kogus 38 jooksujardi ja skooris joostes kaks touchdown'i.

Washingtoni mängujuhiks oli alles eelmisel neljapäeval meeskonnaga liitunud Garrett Gilbert, kes asendas positiivse koroonaproovi tõttu mängust eemale jäänud Taylor Heinicke'id ja varumängujuhti Kyle Allenit.

Philadelphia (7-7) tõusis NFC konverentsis kaheksandale kohale ning hetkel on esimene meeskond, kes play-off'idele ei pääse. Washington (6-8) on NFC konverentsis 10. kohal.

Los Angeles Rams sai koduväljakul jagu Seattle Seahawks'ist 20:10. Los Angelese mängujuht Matthew Stafford viskas 244 jardi ja kaks touchdown'i. Cooper Kupp püüdis üheksa söötu, kogus 136 jardi ja skooris kaks touchdown'i. Kupp on NFL-i püüdjate seas liider nii püütud söötude (122), jardide (1,625) kui ka touchdown'ide (14) kategooriates.

Juhul kui Kupp lõpetab hooaja, olles kõigis kolmes kategoorias esimene, on ta neljas mängija NFL-i ajaloos, kes selle saavutusega on hakkama saanud. Varasemalt on seda teinud Jerry Rice (1990), Sterling Sharpe (1992) ja Steve Smith (2005).

Los Angeles Rams (10-4) on NFC konverentsis viiendal kohal, Seattle (5-9) paikneb 13. kohal.