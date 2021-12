Phoenix Suns teenis neljanda järjestikuse võidu

Phoenixi eest jõudis kaheksa mängijat kahekohalise punktisummani ning võitjate resultatiivseim oli Devin Booker, kes tõi 24 punkti, kaheksa lauapalli ja andis seitse korvisöötu. Kodumeeskonna parimana viskas LeBron James 34 punkti ja kogus seitse lauapalli.

Phoenix (25-5) jätkab läänekonverentsi liidrina, Los Angeles (16-16) sai kolmanda järjestikkuse kaotuse ning kukkus läänekonverentsis seitsmendale kohale.

Booker (24 PTS, 9 REB, 7 AST) and Ayton (19 PTS, 11 REB, 2 STL) lead the @Suns to a 25th win pic.twitter.com/V7gPyFcgzn

Dallas Mavericks teenis koduväljakul 114:102 võidu Minnesota Timberwolvesi üle. Luka Doncici ja Kristaps Porzingise puudumisel kerkis Dallase kangelaseks Jalen Brunson, kes skooris üleplatsimehena 28 punkti. Kaotajate poolel säras Karl-Anthony Towns, kes sai kirja kaksikduubli, tuues 26 punkti ja 14 lauapalli.

"YESSIR! THAT'S WHAT YOU DO"@jalenbrunson1 puts on a show in front of #NBA75 team member @swish41 in the @dallasmavs win! pic.twitter.com/oPnV8VJoZx