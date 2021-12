Nurme, Fosti ja Kivistik treenivad ühislaagris Keenias

"Sellepärast ma ju Kauri ka püüdsin veenda selle aasta sügisel, sest nägin, et medal on täitsa reaalne. Mis mulle meie tiimi puhul meeldib on see, et me otsime paremaid lahendusi taastumiseks ja treeninguteks," rääkis Fosti.

Maratonimeestega liitunud 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordiomanik Kaur Kivistik peab nüüd ära seedima oluliselt pikemad treeningud.

"Kõige suurem muutus ongi need kvaliteetsed pikad treeningud, enne treeningmaht nii suur ei olnud. Nüüd tulevad pikad jooksud: üle kahe tunni ja kaks pool tundi," ütles Kivistik.

Esimeses ühislaagris Iteni kõrgmäestikus suudeti Tiidrek Nurme sõnul püsida ühes tempos.

"Meil on suurepärane meeskond. Võiks öelda, et oleme üsna samas seisus, füüsilises vormis. Kõik kvaliteetsed treeningud oleme me ikka samaväärselt suutnud alustada ja lõpetada," sõnas Nurme.

Raskete pingutuste järel taastuti jäävannis.

"Kindlasti tuleb ka rohkem lihashooldusega vaeva näha, kuna koormused on suured ja peab hoolitsema, et lihaskonditsioon igaks treeninguks valmis oleks," tõdes Kivistik.

Päevane unekord ja süsivesikuterikas toit aitab Roman Fosti sõnul Keenias tõsta treeningute kvaliteeti.

"Ma tarbin vähem liha ja mu toit on pigem süsivesikuterikas: Keenia ugali, juurviljad ja muu roheline, mis tõstab hemoglobiini taset," ütles Fosti.

Kolme nädalase avalaagri järel veedavad Fosti ja Kivistik jõulud Eestis ning lendavad siis tagasi Keeniasse, et koos Nurmega taas kogu jaanuari kõrgmäestikulaagris pingutada.