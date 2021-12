Solberg sõidab ka uuel hooajal koos Edmondsoniga

Solberg sõitis koos inglase Edmondsoniga esimest korda eelmisel kuul Monza rallil, kus 20-aastane noormees saavutas WRC-s oma kõigi aegade parima viienda koha.

Paar klappis omavahel kohe ning nad on rõõmsad võimaluse üle ka järgmisel hooajal koos jätkata.

"Ma sain kohe Elliottiga [Edmondsoniga] sõites aru, et meil läheb hästi. Ta oli professionaalne, rahulik ja hea kaardilugeja. Monza ei olnud lihtne ralli, kuhu esimest korda koos tulla. Sobisime kohe väga hästi kokku," ütles Solberg.

Edmondson lisas: "On tõesti hea kinnitada, et mina ja Oliver jätkame koos ka 2022. aastal. Monza ralli oli meile hea algus. Ettevalmistus uueks hooajaks on juba käimas ja me ei jõua ära oodata, et jaanuaris Monte Carlo etapiga uus hooaeg avalöögi saaks."

Eelmisel hooajal sõitis Solberg Hyundai ralliautoga neljal MM-etapil. Debüüdi tegi rootslane Arktika rallil, kus ta saavutas seitsmenda koha. Keenia MM-etapil pidi noor rallisõitja katkestama, Kataloonia rallil oli samuti seitsmes ning Monza rallil tuli viiendaks.