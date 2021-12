IBU otsustas MK-sarja üldvõidu anda nii Mäkäräinenile kui ka Bergerile

IBU juhatus otsustas teisipäeval toimunud koosolekul, et laskesuusatamise 2013/14 hooaja MK-sarja üldvõitjaid on kaks: Mäkärainen ja Berger. Otsus tehti pärast EPO-t tarvitanud Venemaa laskesuusataja Olga Zaitseva eluaegse võistluskeelu jõusse jätmist.

Hooaja 2013/14 MK-punktide ümberarvestamise tulemusena tuli esikohale neljapunktilise vahega Mäkäräineni ees hoopis Berger.

"IBU otsustas ühehäälselt anda naiste MK-sarja koondtulemuste eest välja kaks kristallgloobust. Selle otsusega on IBU leidnud mõlema sportlase jaoks õiglase lahenduse lähtudes põhimõttest, et puhtaid sportlasi ei saa karistada teiste dopingurikkumiste eest," teatas IBU oma pressiteates.

"See on meie mõlema jaoks õiglane ja hea otsus. Mul oleks olnud väga halb tunne, kui Kaisa oleks pidanud oma kristallgloobuse tagasi andma. Mäletan väga hästi Kaisaga võitlust üldvõidu eest ja viimastel võistlustel oli ta tugevam. Muidugi oleks olnud tore sel päeval oma karjääri viimasel võistlusel tiitel võita. Mul on raske öelda, kuidas ma oma teise kristallgloobuse võitmisesse praegu suhtun, sest sellest on nii palju aega möödas," ütles Berger.

"Mul on selle otsuse üle väga hea meel, et saan oma kristallgloobuse endale jätta ja olla siiski 2013/14 hooaja üldvõitja. Kahe gloobuse andmine on kõige õiglasem otsus ning mul on Tora üle väga hea meel. Muidugi ei ole gloobuse võitmine seitse aastat hiljem sama, mis selle võitmine võistluspäeval. Alati on pettumus kuulda teiste võistlejate dopingurikkumistest, mille tõttu tuleb tulemusi ümberarvutada. Loodan, et ei pea seda enam üle elama ning soovin, et meie spordiala olevik ja tulevik oleks dopinguvaba ning võistluspäeval tehtud tulemused oleksid usaldusväärsed;" sõnas Mäkäräinen.