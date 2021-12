Käidi koduklubi pikendas peatreeneriga lepingut

Knutsen alustas treenerikarjääri 2012. aastal, kui temast sai Norra klubi Fyllingsdaleni peatreener. 2017. aastal liitus ta Bodö/Glimtiga, kus temast sai esindusmeeskonna abitreener ning aasta hiljem edutati ta peatreeneriks, vahendab soccernet.ee.

Kahel järjestikusel aastal on suudetud Knutseni käe all võita Norra meistritiitel. Tänavusel hooajal on tehtud suuri tegusid ka Konverentsiliigas, kui C-alagrupis suudeti alistada Itaalia tippklubi Roma seisuga 6:1 ning teine mäng lepiti 2:2 viiki. Tabeliarvestuses jäädi itaallaste järel teiseks. Bodö/Glimti ootab 1/16-finaalis Šotimaa tippklubi Glasgow Celtic.

Peatreeneri uus leping kehtib 2024. aasta lõpuni.